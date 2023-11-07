Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в распространенном заявлении Североатлантического совета.

"НАТО осуждает решение России выйти из этого договора <…>. В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам, это решение полностью поддержано всеми странами НАТО", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, говорится в документе. При этом Североатлантический совет утверждает, что страны НАТО "подтверждают свою приверженность снижению военных рисков и предупреждению инцидентов и конфликтов".

Отдельное заявление о приостановке участия в ДОВСЕ распространил также МИД Великобритании, а представитель Госдепартамента заявил газете The Wall Street Journal, что бездействие союзников на фоне выхода из договора России послало бы "неправильный сигнал".