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Глава МВД представил делегации ПАСЕ сложившуюся в результате этнической чистки в Нагорном Карабахе ситуацию 

Глава МВД представил делегации ПАСЕ сложившуюся в результате этнической чистки в Нагорном Карабахе ситуацию 

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян 7 ноября принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Кимо Кильюнена и Бориану Аберг.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Армении, приветствуя представителей Совета Европы, министр внутренних дел представил ситуацию после вынужденного переселения десятков тысяч человек в Республику Армения в результате проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе этнической чистки.

Ваге Казарян коснулся также реформ в подведомственных МВД службах, особо отметив начало работы Патрульной службы и Центра оперативного управления. Были затронуты также планируемые законодательные и оперативные изменения в полицейской сфере, которые будут способствовать формированию необходимых гарантий для полиции, а также прозрачного и ответственного способа защиты полицией прав граждан.

Представители Совета Европы Кимо Кильюнен и Бориана Аберг, поблагодарив за прием, высоко оценили большую работу, проделанную МВД в направлении правильной организации процесса приема около ста тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Были обсуждены вопросы относительно действий полиции во время массовых мероприятий, расследования инцидентов с участием сотрудников полиции.

Стороны выразили готовность продолжить эффективное сотрудничество.


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