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Азиатские индексы - 07-11-23

Азиатские индексы - 07-11-23

ТОКИО, 7 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.34% и составил 32271.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.17% и составил 2332.91 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3057.27 пункта, а HANG SENG снизился на 1.65% и составил 17670.16 пункта.


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