104 тыс. 200 вынужденных переселенцев из НК получили единоразовую помощь в размере 100 тыс. драмов

104 тыс. 200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получили единоразовую помощь в размере 100 тыс. драмов.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сказал министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, добавив, что из них 75 тыс. 725 - взрослые, 28 тыс. 475 - несовершеннолетние.

“В рамках другой нашей программы речь шла о поддержке в размере 40+10 тысяч драмов для покрытия аренды жилья и коммунальных расходов. На сегодняшний день Единая социальная служба отправила выплаты 92 тыс. 525 человек, из них 5358 получили 10 тыс. драмов, 87 тыс. 167 получили 10+40 тысяч драмов”, - добавил министр.

По его словам, заявки за ноябрь можно будет подать с сегодняшнего дня на запущенной электронной платформе и после обработки данных начнутся выплаты за текущий месяц.

“Есть определенные базы данных, которые мы разрабатываем, и в ближайшее время подведем итоги платежей за октябрь”, - подчеркнул Мкртчян.