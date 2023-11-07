Атомная подводная лодка США «Флорида» вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана: Bloomberg

Американская атомная подводная лодка «Флорида» класса «Огайо» вошла в воды Персидского залива. Таким образом Вашингтон пытается показать силу и сдержать Тегеран, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Bloomberg пишет, что подводная лодка «Флорида» хоть и атомная, но ядерного оружия она не несет. Она может быть вооружена до 154 крылатыми ракетами «Томагавк» и вмещать до 66 спецназовцев ВМС США.

6 ноября координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США отправили на Ближний Восток подводную лодку класса «Огайо». По его словам, необходимо обеспечить безопасность американских военных в регионе.

Ранее «Арменпресс» сообщал, что атомная подводная лодка класса «Огайо» 5 ноября прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).