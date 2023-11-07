Почти 450 грузовых автомобилей через КПП «Рафах» перевезли в Газу около 9 000 тонн гуманитарного груза

Почти 450 грузовиков въехали в сектор Газа через Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Эти данные предоставило Египетское общество Красного Полумесяца, которое вместе с ООН отвечает за доставку помощи с территории Египта жителям палестинского анклава. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«На настоящий момент в Газу через КПП «Рафах» проехали 448 машин, которые доставили населению сектора 9 тыс. т гуманитарной помощи», - говорится в сообщении общества.

Египетский Красный Полумесяц сообщил, что почти половина помощи, отправленной в Газу с 21 октября, состояла из продуктов питания, четверть - из предметов медицинского назначения и медикаментов.

Также отметили, что с начала действия 12 октября воздушного моста по доставке помощи палестинцам Газы в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, приземлился 81 самолет с гуманитарной помощью. Грузы были доставлены самолетами из 19 разных стран.

Ранее генеральный директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер заявил, что запасы гуманитарной помощи, которую различные страны и организации направляют в Египет для дальнейшей доставки жителям сектора Газа, практически исчерпаны. Он призвал все государства продолжить авиадоставку грузов в Египет для передачи населению палестинского анклава.

До начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября в Газу ежедневно въезжало около 500 грузовиков. По данным ООН, 1,2 миллиона жителей сектора Газа уже зависели от продовольственной помощи.