Военная техника дислоцированного в НК миротворческого контингента перевезена в РФ на плановый ремонт

Минобороны РФ сообщает, что завершена ротация личного состава дислоцированного в Нагорном Карабахе миротворческого контингента РФ, а также передача вооружения и военной техники в РФ для планового ремонта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что миротворческий контингент РФ продолжает выполнять задачи в Нагорном Карабахе.

«Российские миротворцы закрыли еще один наблюдательный пункт в районе Шуши. В общей сложности с 19 сентября закрылись 10 постоянных наблюдательных пунктов и 16 временных наблюдательных пунктов»,- говорится в сообщении.