Наибольший экспорт Армении пришелся на  драгоценные, полудрагоценные камни и драгоценные металлы: объем превысил $1 млрд

За 9 месяцев текущего года, с января по сентябрь Армения экспортировала товаров на сумму $5 миллиардов 120 миллионов 624 300, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 44,8 %. Большую долю экспорте составили драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них. Что касается стран, то крупнейшим экспортным рынком для Армении по-прежнему остается Россия.

Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют показатели, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $2 миллиарда 793 миллиона 730 300, увеличившись на 87 % по сравнению с 9 месяцами 2022 года. Экспорт в страны Евросоюза (ЕС) снизился на 5,1 %, составив $575 миллионов 511 900.

Наибольшая доля экспорта пришлась на Россию - более $2 миллиардов 645 миллионов, рост по сравнению с 9 месяцами предыдущего года - 85 %. Объединенные Арабские Эмираты продолжали оставаться вторым по величине экспортным направлением за 9 месяцев текущего года, экспорт из Армении в ОАЭ за 9 месяцев составил $665 млн 462 600, объем экспорта увеличился в 2,4 раза по сравнению с 9 месяцами предыдущего года. Китай занимает третье место по объему экспорта из Армении. В январе-сентябре 2023 года экспорт из Армении в Китай составил $322 миллиона 566 600, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в отличие от России и Объединенных Арабских Эмиратов, не очень велик - 19,9 %.

Набольший экспорт из стран ЕС был направлен в Нидерланды: $218 миллионов 716 600, рост составил 33,8 %. Объемы экспорта в некоторые страны значительно возросли. Экспорт в Румынию увеличился в 26,7 раза, в Грецию – в 4,6 раза, в Словакию - в 2,3 раза и т.д.

Что касается экспортированных товаров, то, по данным статистического комитета, наибольшую долю экспорта из Армении в январе-сентябре составили драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них: $1 млрд 104 млн 251 800, рост по сравнению с 9 месяцами предыдущего года составляет 84,9 %.

На втором месте по объемам экспорта стоят машины, оборудование и механизмы - $898 миллионов 882 300, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в 2,2 раза. Хотя объем экспорта минеральных продуктов за 9 месяцев текущего года снизился на 12,7 %, он по-прежнему занимает третье место в экспорте Армении - $685 миллионов 425 400.

Значимым был и экспорт готовой продукции питания. За январь-сентябрь из Армении их было экспортировано на сумму 633 миллиона 984 700.

Значительно возросли и объемы экспорта из Армении обуви, головных уборов, зонтов, кожи-сырца, кожи, меха и изделий из них, древесины и деревянных изделий и других изделий.