Парламентская ассамблея Франкофонии подчеркнула необходимость уважения прав армян Нагорного Карабаха

Европейская региональная конференция Парламентской ассамблеи Франкофонии приняла резолюцию, в которой выразила безоговорочную поддержку Армении, в частности армянам Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», глава армянской делегации на Парламентской ассамблее Франкофонии Арман Егоян, сообщил, что резолюция подчеркивает необходимость уважения прав армян Нагорного Карабаха, строго осуждая все формы этнической чистки и уничтожение религиозного и культурного наследия, находящегося в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан начал военную агрессию против Нагорного Карабаха, в результате которой за несколько дней более 100 000 жителей Нагорного Карабаха принудительно были перемещены и нашли убежище в Армении.