Между Ереваном и Ставрополем будет запущено прямое авиасообщение

«Armenia Airways» с декабря 2023 года начнут выполнять прямые рейсы между Ставрополем и Ереваном. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Как передает «Арменпресс», информация об этом опубликована в Telegram-канале Ставропольского аэропорта.

«Авиакомпания «Armenia Airways» начала продажу билетов на рейсы в столицу Армении. Полеты начнутся со 2 декабря. Продолжительность полета - 1 час. Рейс обслуживает самолет Boeing 737-300 вместимостью 150 пассажирских мест», - говорится в сообщении.

Ранее, в Ереван из Ставрополя можно было прилететь из аэропорта Минеральных Вод, который находится в двух часах езды.