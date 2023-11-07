Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь 2023

Между Ереваном и Ставрополем будет запущено прямое авиасообщение

Между Ереваном и Ставрополем будет запущено прямое авиасообщение

«Armenia Airways» с декабря 2023 года начнут выполнять прямые рейсы между Ставрополем и Ереваном. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Как передает «Арменпресс», информация об этом опубликована в Telegram-канале Ставропольского аэропорта.

«Авиакомпания «Armenia Airways» начала продажу билетов на рейсы в столицу Армении. Полеты начнутся со 2 декабря. Продолжительность полета - 1 час. Рейс обслуживает самолет Boeing 737-300 вместимостью 150 пассажирских мест», - говорится в сообщении.

Ранее, в Ереван из Ставрополя можно было прилететь из аэропорта Минеральных Вод, который находится в двух часах езды.


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