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На севере Эфиопии идут ожесточенные бои между армией и ополченцами

На севере Эфиопии идут ожесточенные бои между армией и ополченцами

В северной провинции Амхара Эфиопии идут ожесточенные бои между правительственными войсками и ополченцами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила местная медиа-группа SABC.

Столкновения продолжаются уже вторую неделю в разных частях штата. Обе стороны используют тяжелое вооружение. В августе стороны достигли соглашения о прекращении огня, которое несколько раз нарушалось.

Федеральное правительство Эфиопии после столкновений между регулярными войсками и местными ополченцами в штате Амхара 4 августа объявило чрезвычайное положение. Решение было принято по просьбе государственных органов.

Вооруженные столкновения в штате начались после того, как федеральные власти потребовали разоружения ополченцев.


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