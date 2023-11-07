Александринский театр покажет в Ереване два спектакля

В рамках Ереванского международного театрального фестиваля с 9 по 12 ноября в Армении пройдут Дни Александринского театра.

Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин сообщил журналистам, что труппа будет гастролировать в Армении спустя 40 лет после своих последних гастролей.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Гастроли в Армении имеют для нас особое значение. Удивительно, но Александринский театр приезжает в Ереван лишь второй раз за всю свою историю. Ровно 40 лет назад, в октябре 1983 года, здесь был показан спектакль «Пока бьется сердце», который, безусловно, был ярким событием в репертуаре того времени. Сейчас мы привозим совершенно другой Александрийский театр, который вернул себе статус первого и ведущего российского драматического театра XXI века», - сказал Фокин.

Спектакли Фокина «Женитьба» и «Тварь» в постановке главного режиссера театральной группы Никиты Кобелева будут показаны на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна. Кроме того, состоится специальный показ фильма «Петрополис» и будет представлена ​​выставка «Избранные персонажи российской сцены».

Режисер отметил, для него очень важна встреча со зрителем перед показом его фильма «Петрополис». «Я уверен, что сейчас то время, когда особенно необходимо иметь возможность говорить, слушать, понимать друг друга».

Это ответный визит петербуржцев в Ереван. Осенью этого года труппа Национального академического театра им. Г. Сундукяна успешно выступила на XI Международном театральном фестивале «Александринский», показав два спектакля.