Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств СНГ
11:13, 7 Ноябрь 2023
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября.
«Арменпресс» об этом сообщила пресс-секретарь Совета безопасности Армении Татевик Петросян.
«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», - сказала Татевик Петросян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | باللغة العربية | Español | AMP Версия