Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь 2023

Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств СНГ

Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств СНГ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября.

«Арменпресс» об этом сообщила пресс-секретарь Совета безопасности Армении Татевик Петросян.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», - сказала Татевик Петросян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]