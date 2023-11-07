Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств СНГ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября.

«Арменпресс» об этом сообщила пресс-секретарь Совета безопасности Армении Татевик Петросян.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», - сказала Татевик Петросян.