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Европейские индексы - 06-11-23

Европейские индексы - 06-11-23

МОСКВА, 7 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.35% и составил 15135.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 7013.73 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7417.76 пункта, а российский RTSI вырос на 0.92% и составил 1103.78 пункта.


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