В Газе погибли пять сотрудников ООН за сутки

Пять сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты на территории сектора Газа за последние 24 часа, общее число погибших сотрудников с 7 октября составило 88 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в отчете организации.

"За последние 24 часа пятеро сотрудников БАПОР были убиты в результате ударов в северных, средних и южных районах сектора Газа. БАПОР получило подтверждение того, что ранее, в конце октября, в результате ударов были убиты еще четверо коллег. Таким образом, общее число подтвержденных погибших коллег БАПОР достигло 88, и еще по меньшей мере 25 получили ранения с начала боевых действий. Одна коллега БАПОР получила серьезные травмы в результате удара по ее дому: ее муж и трое детей были убиты", - сказано в документе.