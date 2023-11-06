Генсеки ООН и ОДКБ подчеркнули важность согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности

В формате видеоконференцсвязи состоялась беседа генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный релиз ОДКБ, стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ООН. Была, в частности, подчеркнута важность согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности за счет превентивной региональной деятельности.

Внимание было уделено дальнейшему развитию рабочих контактов Секретариата ОДКБ с профильными структурами ООН по проблематике противодействия терроризму, наркотрафику, трансграничной преступности, незаконной миграции, а также взаимодействия в области миротворчества. Отмечена важность борьбы с распространением террористической идеологии и пропаганды и объединения усилий в сфере информационной безопасности.

Стороны условились продолжать контакты.