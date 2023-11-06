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ХАМАС утверждает, что Израиль сбросил на Газу 35 тыс. тонн взрывчатки с начала эскалации

ХАМАС утверждает, что Израиль сбросил на Газу 35 тыс. тонн взрывчатки с начала эскалации

Израиль сбросил на сектор Газа 35 тыс. тонн взрывчатки с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на пресс-конференции в Бейруте член Политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

"Оккупанты сбросили 35 тыс. тонн взрывчатки на сектор Газа, что превосходит применение ядерной бомбы", - приводит слова Хамдана телеканал Al Jazeera.


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