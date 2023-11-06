Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь 2023

МОНКС призывает СМИ не тиражировать распространяемый через азербайджанские телеграм-каналы информационный мусор

МОНКС призывает СМИ не тиражировать распространяемый через азербайджанские телеграм-каналы информационный мусор

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении не выдавало никаких разрешений и не участвовало в организации съемок в Ереване, кадры которых циркулируют по азербайджанским телеграм-каналам, искажающие историю Еревана.

Как передает Арменпресс, министерство сообщает, что не получало никаких писем или заявлений (в письменном или устном виде) от какой-либо международной организации, иностранных СМИ или иного лица относительно организации съемок, поэтому не соответствующее действительности видео является очередной дезинформацией.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении призывает СМИ не тиражировать распространяемый через азербайджанские телеграм-каналы информационный мусор.


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