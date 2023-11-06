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Левон Кочарян освобожден из-под стражи 

Левон Кочарян освобожден из-под стражи 

Левон Кочарян недавно освобожден из уголовно-исполнительного учреждения.

Как сообщает Арменпресс, адвокаты Левона Кочаряна ранее выступили с заявлением, в котором говорилось, что он должен быть освобожден после получения мандата депутата НС Армении.

6 ноября на внеочередном заседании Центризбирком принял самоотвод трех кандидатов в депутаты от блока “Армения” Национального Собрания и зафиксировал, что этот мандат передан следующему кандидату - Левону Кочаряну.

После того как бывший депутат фракции “Армения” Армен Чарчян сложил с себя депутатский мандат, следующие три кандидата в избирательном списке блока - Мигрдат Мадатян, Анжела Налбандян и Герасим Варданян подали в ЦИК заявки о самоотводе.

Левон Кочарян был арестован по подозрению в насилии в отношении представителей полиции.


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