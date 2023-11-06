Командование Временных сил ООН в Ливане обеспокоено ростом числа погибших среди мирных граждан

Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) обеспокоено ростом числа погибших среди мирных граждан в результате обмена ударами между участниками конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Имеется опасная тенденция к выходу военной ситуации в пограничных районах из-под контроля, - сказал он. - Командование "голубых касок" призывает все стороны немедленно прекратить огонь и остановить действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданских лиц".

Тененти выразил сожаление по поводу гибели 5 ноября ливанской семьи из четырех человек при израильском обстреле. Он напомнил, что "нападения на мирных жителей представляют собой нарушение международного права и могут быть приравнены к военным преступлениям".

По данным телеканала Al Jadeed, израильские войска обстреляли вечером 5 ноября шоссе Айтрун - Айната на юге Ливана, один из снарядов попал в автомобиль с мирными жителями, погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.

По данным Ливанского общества Красного Креста, 2 ноября на юге страны погибло пять мирных граждан и трое получили ранения.

Последний конфликт между шиитской милицией "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят сейчас 12 тыс. миротворцев из 36 государств.