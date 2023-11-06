ЦБ Армении опубликовал подходы относительно выпуска, регулирования и контроля обращения криптоактивов

С целью адекватного реагирования на риски, возникающие вместе с появлением виртуальных активов, Центральный банк Армении отслеживает развитие сферы виртуальных активов как в Армении, так и в мире.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в 2018 году Центробанк опубликовал заявление о виртуальных активах, информировав общественность о высоком риске и опасности операций с виртуальными активами.

В последние годы стал очевидным ряд проблем, связанных с виртуальными активами, в том числе:

рост инвестиций физических лиц в виртуальные активы происходит из-за недостаточной защиты их интересов, недобросовестной сохранности средств и недостаточной прозрачности информации, ликвидности и ценообразования,

сфера виртуальных активов характеризуется высокой степенью взаимосвязи различных криптосистем, вертикально интегрированными уязвимыми структурами функций, аккумулированными в одной организации или группе, неадекватными системами управления, значительным высоким уровнем обязательств, содержащим, в том числе, риски конфликтов процентной ставки и финансовой стабильности,

анонимность транзакций с виртуальными активами и объем трансграничных транзакций увеличивают связанные с ними риски отмывания денег и финансирования терроризма,

ряд услуг, предоставляемых виртуальными активами, по своему содержанию аналогичны традиционным финансовым услугам, поэтому должны регулироваться тем же законодательством, но фактически действуют вне действующего законодательства, что создает неравную конкурентную среду для традиционных поставщиков финансовых услуг.

Международные организации по стандартизации (IOSCO, FSB, МВФ, BIS, FATF) выразили четкую позицию, подчеркнув необходимость единого и комплексного регулирования виртуальных активов всеми странами в связи с нелокализованным (виртуальным) характером рынка виртуальных активов и трансграничного обращения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также глобальные события, связанные с этим сектором, Центральный банк инициировал меры по разработке и внедрению эффективной модели комплексного регулирования и контроля виртуальных активов.

Для эффективного регулирования Центральный банк примет принцип «та же деятельность, тот же риск, то же регулирование», согласно которому поставщики услуг виртуальных активов, предлагающие услуги, аналогичные традиционной финансовой деятельности, должны регулироваться таким же образом.

Регламент позволит адекватно реагировать на существующие и возможные риски в сфере виртуальных активов, создавая при этом четкую правовую основу для развития инноваций и технологий в сфере виртуальных активов.