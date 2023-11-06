Компания Маска xAI запустила свою первую модель искусственного интеллекта

Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, представила Grok, собственную модель искусственного интеллекта (ИИ). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает компания xAI.

"Grok - это искусственный интеллект, созданный по образцу "Автостопом по галактике" и способный ответить практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказать, какие вопросы следует задать", - говорится в сообщении. Отмечается, что Grok "создан для того, чтобы отвечать на вопросы с долей остроумия и имеет бунтарские наклонности".

Как пишет xAI, Grok все еще является очень ранним продуктом, который прошел два месяца обучения. Разработанный компанией ИИ располагает знаниями в реальном времени через платформу X (ранее Twitter). "Он также ответит на пикантные вопросы, которые отвергаются большинством других ИИ-систем", - добавляет xAI.

Маск также отметил, что доступ к Grok можно получить при приобретении подписки Premium+ на платформе X.