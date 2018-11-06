Предстоящие на 7 октября мероприятия
17:40, Ноябрь 06, 2023
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 16:01 Почти 450 грузовых автомобилей через КПП «Рафах» перевезли в Газу около 9 000 тонн гуманитарного груза
- 15:09 Военная техника дислоцированного в НК миротворческого контингента перевезена в РФ на плановый ремонт
- 14:44 Наибольший экспорт Армении пришелся на драгоценные, полудрагоценные камни и драгоценные металлы: объем превысил $1 млрд
- 14:40 Парламентская ассамблея Франкофонии подчеркнула необходимость уважения прав армян Нагорного Карабаха
- 14:21 Между Ереваном и Ставрополем будет запущено прямое авиасообщение
- 13:53 На севере Эфиопии идут ожесточенные бои между армией и ополченцами
- 12:45 На сессии ICCROM в Риме были представлены проблемы сохранения историко- культурных памятников Нагорного Карабаха
- 11:38 Александринский театр покажет в Ереване два спектакля
- 11:13 Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств СНГ
- 10:28 Перспективы посреднических мирных инициатив в Газе: академик Рубен Сафрастян о целях, преследуемых США и Турцией
- 09:49 Стартуют матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА
- 09:26 Нетаньяху заявил о готовности на паузы между боями для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и вывода заложников
- 08:48 Европейские индексы - 06-11-23
- 08:47 Американские индексы выросли - 06-11-23
- 08:46 Цены на цветные металлы - 06-11-23
- 08:45 Цены на драгоценные металлы снизились - 06-11-23
- 08:44 Цены на нефть снизились - 06-11-23
- 06.11-21:48 В Газе погибли пять сотрудников ООН за сутки
- 06.11-21:25 Генсеки ООН и ОДКБ подчеркнули важность согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности
- 06.11-21:03 Число посетивших Армению туристов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 48,4%
- 06.11-20:26 Члены фракции “Честь имею” провели встречу с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ
- 06.11-19:25 ХАМАС утверждает, что Израиль сбросил на Газу 35 тыс. тонн взрывчатки с начала эскалации
- 06.11-19:19 МОНКС призывает СМИ не тиражировать распространяемый через азербайджанские телеграм-каналы информационный мусор
- 06.11-19:07 Левон Кочарян освобожден из-под стражи
- 06.11-18:34 Командование Временных сил ООН в Ливане обеспокоено ростом числа погибших среди мирных граждан
15:34, 02.11.2023
2815 просмотров Если не будет возможности вернуться в Нагорный Карабах, живите и работайте в Армении: премьер-министр Армении
21:52, 03.11.2023
1904 просмотров Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Германии
13:55, 31.10.2023
1830 просмотров Кандидат на пост президента США возмущен отсутствием в СМИ США информации об этнической чистке в Нагорном Карабахе
20:04, 03.11.2023
1709 просмотров Армения готова внести вклад в энергетическую безопасность Европы в случае присоединения к проекту Черноморского кабеля
10:10, 02.11.2023
1617 просмотров Любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении приведет к серьезным последствиям: Госдеп США