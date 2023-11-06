Число погибших в Газе превысило десять тысяч

С начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на палестинский Минздрав.

"Число погибших от воздушных налетов на сектор Газа достигло 10 022, среди них 4104 — дети", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи.