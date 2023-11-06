В Камеруне сепаратисты убили минимум 20 человек

Минимум 20 человек были убиты в Камеруне в результате нападения членов сепаратистского подполья в Камеруне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"В результате нападения погибло около 20 человек, <...> а 10 человек с тяжелыми ранениями находятся в больнице", - заявил высокопоставленный чиновник из администрации региона на правах анонимности.

Нападение произошло в ночь с 5 на 6 ноября на юго-западе страны.

На западе Камеруна в течение нескольких лет действует сепаратистское подполье, которое добивается создания на основе англоязычных районов собственного государства. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, пятая часть использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.