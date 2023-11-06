Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-11-23

ЕРЕВАН, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 ноября, курс доллара США вырос на 0.12 драмa и составил 402.34 драм. Курс евро вырос на 4.36 драмa и составил 432.44 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 4.36 драм. Курс британского фунта вырос на 8.00 драмa и составил 499.59 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 148.01 драмa и составила 25799.27 драм. Цена серебра сократилась на 5.02 драмa и составила 292.86 драм.