Азиатские индексы - 06-11-23

ТОКИО, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.37% и составил 32708.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.64% и составил 2360.46 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.91% и составил 3058.41 пункта, а HANG SENG вырос на 1.71% и составил 17966.59 пункта.