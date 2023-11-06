В Москве открылась выставка «Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту – Харминуя – Армина»

В московском Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка «Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту – Харминуя – Армина».

Как сообщает Арменпресс, выставка состоит из четырех разделов, три из которых посвящены разным этапам развития истории и культуры этого региона: от доурартской традиции древних племен Армянского нагорья (II–I тысячелетия до н.э.) до становления древнеармянского искусства постурартского периода (VI–IV века до н.э.). Основу экспозиции составляет богатое наследие царства Урарту IX–VII веков до н.э. — одного из главных древневосточных государств I тысячелетия до н.э.

Первый раздел выставки посвящен культуре древнейших племен Армении середины II – начала I тысячелетий до н.э. и включает памятники искусства металлопластики и керамики Армянского нагорья бронзового и раннего железного веков. Особое внимание уделено артефактам лчашен-мецаморской (этиунской) культуры (XVI–VII веков до н.э.), ставшей в эпоху позднего бронзового века главной археологической культурой древней Армении.

В эпоху железного века Лчашен-Мецаморская конфедерация племен, которую урарты в своих письменных памятниках называли Уэдури-Этиуни, уступила Урарту ведущее положение в регионе, однако эти племена не исчезли, а продолжали сосуществовать с Урарту. Этиуни, наряду с Урарту, сыграли важную роль в формировании древнеармянского государства.

Главный, второй, раздел выставки посвящен самым разным видам искусства Урарту (от монументальной живописи до резных печатей) из центров этого государства на территории Армении: Эребуни, Аргиштихинили, Тейшебаини и др. (VIII–VII века до н.э.). Правители царства Урарту принесли на территорию нагорья свою письменность, развитую культуру и искусство, во многом ориентированные на богатейшее художественное наследие древней Месопотамии (в частности, соседней Ассирийской империи). Среди находок, подтверждающих связь Урарту с Ассирией, представлены царские надписи и три глиняные таблички с административно-хозяйственными текстами. Письменность являлась одним из связующих звеньев между этими древними государствами. В период VIII–VII веков до н.э. урартское искусство в Армении переживало подлинный расцвет, свидетельства которого можно увидеть в парадных произведениях искусства металлопластики, монументальной живописи, скульптуры, ювелирного искусства, керамики и глиптики, найденных при раскопках урартских крепостей Армении. Художественные памятники Урарту, исполненные с высочайшим уровнем мастерства, составляют важную часть наследия искусства Древнего Востока.

В третьем разделе выставки представлены памятники культуры эпохи Ервандидов (VI-IV века до н.э.), найденные в бывших урартских центрах Армянского нагорья. После исчезновения Урарту наследие этого царства становится фундаментом, на который опиралась в своем развитии древнеармянская культура эпохи Ервандидов. В середине VI века до н.э. эти территории вошли в состав империи Ахеменидов как сатрапия Армения. Это наглядно показывает первое упоминание Армении в Бехистунской трехъязычной надписи царя Дария I, датируемой 520 годом до н.э., которое вынесено в подзаголовок в названии выставки. В древнеперсидской версии надписи страна названа «Армина», в эламской – «(Х)арминуя» (Армения), а в аккадской – «Урашту» (Урарту). Концепция «прорастания» новой культуры из фундамента наследия Урарту находит наглядное отражение на выставке. Новая культура обогащалась и благодаря контактам с древним Ираном – сначала с Мидийским царством, а затем и с империей Ахеменидов. Именно в древнеармянской культуре Ервандидов были заложены основы для возникновения государства Великая Армения.

Заключительный раздел выставки посвящен изучению культуры Урарту в Пушкинском музее.

На открытии выставки присутствовали директор Музея истории Армении Давид Погосян и директор историко-археологического музея-заповедника «Эребун» Микаел Бадалян. Вместе со своими российскими коллегами они приняли участие в пресс-конференции и церемонии открытия. Выставка вызвала большой интерес к культурной жизни Москвы. По словам директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизаветы Лихачевой, все экскурсионные билеты уже распроданы.

В течение двух дней после выставки директор историко-археологического музея-заповедника «Эребун» Микаел Бадалян и заместитель директора Музея истории Армении Нжде Еранян выступили с публичными лекциями в прилегающих выставочных залах.

В рамках выставки планируется издание научного каталога.

Выставка продлится до 28 января 2024 года.