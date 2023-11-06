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Скончался депутат фракции “Гражданский договор” Матевос Асатрян

Скончался депутат фракции “Гражданский договор” Матевос Асатрян

Скончался депутат фракции “Гражданский договор” Матевос Асатрян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

“Выражаю соболезнования в связи с безвременной кончиной нашего друга депутата Матевоса Асатряна.

Молодой, чистый и достойный друг, покойся с миром”, - написал Симонян.

Биографическая справка:

Родился 2 декабря 1985 года в селе Кучак Арагацотнской области.

2003-2005 гг. – служба в Вооруженных Силах Армении.

В 2008 г. окончил факультет правоведения Ереванского Северного университета.

2012-2019 гг. – директор детско-юношеской спортивной школы Кучака имени Мирдата Асатряна.

В 2014 и 2017 гг. прошел переподготовку в спортивных клубах Европы “Люд клуб де Ниц”, “Кави Гал” и в ряде других спортивных школ.

2019-2021 гг. – депутат НС (блок партий “Мой шаг”, территориальный избирательный список избирательного округа N 7). Член Постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы. Член фракции “Мой шаг”.

20 июня 2021 г. избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку партии “Гражданский договор”.

Состоял в браке, имел троих детей.

Биографическая информация взята с официального сайта НС


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