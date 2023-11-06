В Вашингтоне пройдут китайско-американские консультации по контролю над вооружениями

Китай готов продвигать диалог с Соединенными Штатами по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Китай и США будут продвигать диалог и взаимодействие по широкому перечню вопросов, включая соблюдение международных договоров в области контроля над вооружениями и нераспространения», - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о позиции и целях Пекина на нынешних консультациях в Вашингтоне.

Как пояснил китайский дипломат, Китайская Народная Республика поддерживает по этому вопросу тесные контакты и с другими странами.

«По поводу того, как проходят консультации, мы своевременно опубликуем информацию», - добавил он.

6 ноября, в Вашингтоне пройдут китайско-американские консультации. Со стороны США в переговорах примут участие помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и выполнению договоров Мэллори Стюарт и директор Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Сяобо.