Швейцария увеличит гуманитарную помощь Армении на 1,5 млн швейцарских франков: посольство Швейцарии

Швейцария увеличит свое содействие гражданским лицам в Армении и в регионе, выделив 1,5 млн швейцарских франков, которые будут распределены на месте между основными гуманитарными организациями.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Швейцарии в Армении.

«Менее чем за неделю более 100 000 человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению в поисках безопасности, еды, убежища и средств к существованию. Международное сообщество, власти Армении и гражданское общество прилагают все усилия для создания наилучших условий для принятия и поддержки этих людей, особенно в связи с наступающей зимой», - говорится в сообщении.

Чтобы отреагировать на эту экстремальную ситуацию, Швейцария приняла предварительное решение о выделении 1,5 миллиона швейцарских франков для всесторонней поддержки гуманитарных операций на местах. Средства, поровну распределенные между тремя ключевыми участниками, а именно ВПП ООН, УВКБ ООН и МККК, пойдут на удовлетворение жизненно важных потребностей беженцев. Учитывая специфику, все три меры будут направлены на переселение беженцев, повышение продовольственной безопасности и повышение экономической стабильности.

Всемирная продовольственная программа ВПП ООН от Швейцарии получит грант в размере 500 000 швейцарских франков для расширения финансируемого Швейцарией проекта «REBCA» (Устойчивость и экономическое восстановление приграничных сообществ в Армении), который был запущен в ноябре 2022 года. За счет дополнительных средств программа «REBCA» будет уделять приоритетное внимание наиболее уязвимым беженцам, расселенным в сельских районах Сюникской и Гегаркуникской областей, а также принимающим их семьям, оказывая им немедленную гуманитарную, психосоциальную и экономическую поддержку. В рамках проекта также будут созданы интеграционные механизмы для повышения устойчивости.

В начале октября был утвержден взнос в размере 500 000 швейцарских франков в Программу ООН по реагированию на нужды беженцев (RRP), основным партнером которой является УВКБ ООН. Программа усилит чрезвычайные операции УВКБ ООН, чтобы поддержать усилия правительства РА по приему беженцев и повышению устойчивости. В качестве дополнительной меры в соответствующие организации ООН был направлен швейцарский эксперт для обеспечения связи и анализа данных.

Последняя часть в размере 500 000 швейцарских франков будет направлена ​​на реализацию совместной работы Международного комитета Красного Креста и Армянского общества Красного Креста, оказывающей срочную психосоциальную и экономическую помощь. МККК продолжит оказывать поддержку властям Армении в выяснении судеб пропавших без вести лиц. Особое внимание будет уделено семьям пропавших без вести. Это финансирование дополнит 1 миллион швейцарских франков, уже выделенных МККК в 2023 году на его деятельности в регионе.