Начальник Генштаба ВС РА в Штутгарте встретился с заместителем командующего Европейским командованием США

Первый заместитель министра обороны РА, начальник Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян в рамках визита в Германию, состоявшегося с 1 по 3 ноября, по приглашению Европейского командования США посетил штаб-квартиру Европейского командования США, расположенную в Штутгарте.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Минобороны, в штаб-квартире состоялась встреча с заместителем командующего Европейским командованием США генерал-лейтенантом Стивеном Башамом. Были обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества.

Генерал-лейтенант Эдвард Асрян представил подробности реформ, происходящих в ВС РА, и ожидаемого содействия со стороны США.

Стивен Башам выразил готовность США продолжать программы сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества в следующих областях: профессионализация вооруженных сил, усиление профессионального сержантского корпуса, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и т.д.

Обсуждались и вопросы региональной безопасности.

В рамках визита в Германию Эдвард Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава.