Ближневосточный конфликт уже влияет на поддержку ЕС Украины

Конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку ЕС Украине. Как передает «Арменпресс», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель в своем выступлении на конференции послов стран Евросоюза.

«Обе войны совершенно разные, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине», - ТАСС приводит слова главы дипломатии ЕС.