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Ближневосточный конфликт уже влияет на поддержку ЕС Украины

Ближневосточный конфликт уже влияет на поддержку ЕС Украины

Конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку ЕС Украине. Как передает «Арменпресс», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель в своем выступлении на конференции послов стран Евросоюза.

«Обе войны совершенно разные, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине», - ТАСС приводит слова главы дипломатии ЕС.


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