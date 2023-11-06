Сурен Папикян в связи с Днем разведывательных войск посетил воинскую часть особого назначения МО РА

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян в сопровождении должностных лиц Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба Вооруженных сил 6 ноября посетил воинскую часть специального назначения Министерства обороны РА по случаю профессионального праздника служащих разведки.

Как передает «Арменпресс», Минобороны сообщает, что до торжественного мероприятия министр Папикян и приглашенные гости приняли участие в церемонии открытия мемориальной стены, увековечивающей память воинов, погибших в ходе 44-дневной войны и при последующих боевых действиях.

Глава Минобороны возложил венок и цветы к мемориалу и хачкару в память погибших служащих.

В своем выступлении Сурен Папикян, высоко оценил роль и значение разведчиков в Вооруженных силах, в обороне Республики Армения, напомнив лозунг «Однажды разведчик – разведчик навсегда», подчеркнул великую ответственность, которая возлагается на плечи служащих разведки, совершающих подвиги без права на славу.

Сурен Папикян заверил, что военно-политическое руководство РА продолжит укреплять профессионализм военных и совершенствовать их возможности.

Также выступили первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян, начальник Управления общей разведки Генерального штаба ВС РА, заместитель начальника Генерального штаба ВС РА, полковник Самвел Мовсисян.

Группа военнослужащих подразделений специального назначения была награждена ведомственными медалями, нагрудными знаками и ценными подарками.

Посмертные награды погибших военнослужащих министр вручил членам их семей.