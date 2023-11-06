Атомная подлодка прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США

Атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM), включающую Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Как передает «Арменпресс», CENTCOM об этом сообщил в социальной сети X.

«5 ноября 2023 года подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США», - написано на странице командования в Х.

Как ранее передал «Арменпресс», пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 31 октября сообщил, что США направляют в регион еще 300 военнослужащих. Райдер не уточнил мест дислокации сил, но подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль.