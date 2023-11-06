Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь 2023

Министр ИД Ирана призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации Израиля

Министр ИД Ирана призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации Израиля

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН (СБ) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры по денуклеаризации Израиля.

Это была реакция министра Абдоллахияна на заявление Амихая Элияху, министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства, который считал возможным применение в секторе Газа ядерного оружия.

«Заявления сионистского министра об использовании ядерного оружия показывают истинную неудачу этого образования перед лицом сопротивления. Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны принять срочные меры по денуклеаризации варварского государства, осуществляющего политику апартеида», - написал Абдоллахиян в соцсети X.

The Guardian сообщает, что после заявления израильского министра премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против завления Амихая Элияху и лишил права участвовать в заседаниях кабинета министров.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]