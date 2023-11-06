Агентства ООН выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня в Газе в гуманитарных целях

Как передает «Арменпресс», главы крупнейших гуманитарных агентств ООН выступили с совместным заявлением, призывающим к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях.

«Уже почти месяц мир наблюдает за развитием ситуации в Израиле и на оккупированной палестинской территории, будучи в шоке и ужасе от растущего числа потерянных и разлученных жизней», - говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали руководители ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы, Департамента по координации гуманитарных вопросов, Управления Верховного комиссара по правам человека.

«Нам необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня. Прошло 30 дней. Хватит - значит хватит. Это должно прекратиться сейчас», - подчеркнули агентства ООН.

Заявление также напоминает о гибели 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН за время эскалации конфликта, подчеркивая, что это «самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте».

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября с израильской стороны погибло более 1400 человек, почти 240 человек взяты в плен. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удар по сектору Газа. После начала наземной операции Израиля в секторе Газа, число жертв среди израильских солдат достигло 30.

В результате израильских ударов по сектору Газа погибло 9770. Среди них более 4000 детей.