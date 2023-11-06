Ибрахим Раиси назвал все государства, поддерживающие Израиль «соучастниками преступлений»

Президент Ирана Ибрагхим Раиси назвал все государства, поддерживающие Израиль, «соучастниками преступлений», совершаемых против палестинцев. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил на состоявшейся в Тегеране пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани.

«Все, кто оказывают поддержку Израилю, являются соучастниками преступлений», - приводит слова Раиси информационное агентство Tasnim.

Раиси также добавил, что помощь США, в том числе в виде поставок оружия, позволяет Израилю действовать смелее.

Tasnim также сообщает, что в Иран 6 ноября с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирака, чтобы обсудить отношения между двумя странами и последние региональные события.

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября с израильской стороны погибло более 1400 человек, почти 240 человек взяты в плен. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удар по сектору Газа. После начала наземной операции Израиля в секторе Газа, число жертв среди израильских солдат достигло 30.

В результате израильских ударов по сектору Газа погибло 9770. Среди них более 4000 детей.