Три военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападениям БПЛА: СМИ

Три военные базы США, дислоцированные в Ираке и Сирии, подверглись нападениям дронов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники телеканала Al Mayadeen.

Военная база Айн аль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар, как минимум дважды подвергалась атаке беспилотников. Еще одна атака беспилотников была совершена по военному объекту США и западной коалиции в сирийском приграничном городе Эт-Танф.

Информации, кто мог совершить эти нападения, пока нет. Кроме того, по данным источников телеканала, вооруженные формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли военную базу, расположенную к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака).

Информация о последствиях атак не приводится.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин потребовал прекратить атаки на американские силы на Ближнем Востоке, которые, по его мнению, совершались при помощи Ирана. По данным Остина, в результате этих атак легкие ранения получил 21 военнослужащий.