В ЕГМУ прошла первая международная конференция в области лабораторной медицины

В Ереванском государственном медицинском университете им. Мхитара Гераци состоялась первая международная двухдневная научно-практическая конференция «Лабораторная медицина. Достижения и перспективы». «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение ЕГМУ.

В работе конференции, прошедшей 4-5 ноября по инициативе кафедры клинической лабораторной диагностики, приняли участие более 300 специалистов из Армении, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и Китая.

Приветствуя гостей и участников, проректор по науке Константин Енкоян подчеркнул, что клинико-лабораторная диагностика очень важна, начиная от патологии и заканчивая самым деликатным персонализированным подходом - молекулярно-генетической диагностикой. «От правильной лабораторной диагностики зависит собственно диагноз заболевания, а также эффективность его лечения. Точная лабораторная диагностика позволяет проводить более целенаправленное лечение. Эффективная работа системы здравоохранения во многом определяется широким спектром клинико-лабораторных диагностических средств, начиная от простого общего анализа крови и заканчивая сложными молекулярно-генетическими исследованиями», - отметил проректор, добавив, что верная лабораторная диагностика важна для понимания всего здоровья человека.

На конференции с интересными докладами выступили Заруи Геворкян, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и лабораторией Института хирургии им. А. Микаеляна, Михаил Годков глава российской делегации, руководитель отдела клинической лабораторной диагностики Минздрава России, Седа Папян, начальник отдела сертификации систем менеджмента национального органа по стандартизации и метрологии Министерства экономики Республики Армения, Алексей Мошкин, главный редактор российского журнала «Лабораторная служба» и другие участники.

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