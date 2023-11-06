Фрэнк Паллоне вновь обратился к обеспечению безопасности Армении и необходимости помощи США в гуманитарной сфере

Член Палаты представителей Конгресса США Фрэнк Паллоне вновь обратился к обеспечению безопасности Армении, подчеркнув и необходимость помощи США в гуманитарной сфере.

Как передает «Арменпресс», об этом конгрессмен заявил на церемонии, посвященной 35-летию освящения армянской церкви Святого Стефана, находящейся в Элбероне в штате Нью-Джерси, которая состоялась 5 ноября.

«На церемонии, посвященной 35-летию армянской церкви Святого Стефана, я говорил о необходимости обеспечения безопасности и помощи США в гуманитарной сфере Армении со стороны США после вторжения Азербайджана в Арцах. Возможное нападение Алиева на юг Армении требуют действий со стороны США», - написал Паллоне в социальной сети X.