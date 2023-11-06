«Агавнатун» - гостевой дом, построенный на лоне природы в духе самой природы

Гостевой дом «Агавнатун» в Агавнаванке стал любимым пристанищем туристов, посещающих область Тавуш. Он находится между Дилижанским национальным парком и парком тисовых деревьев, занесенных в Красную книгу.

Основал гостевой дом Алексан Нерсисян, уроженец Агавнаванка, который ранее сопровождал группы туристов, знакомил их с местными историческими и культурными достопримечательностями, организовывал в домах односельчан вкусные обеды и ужины. Тогда и решил он начать собственный бизнес и построил гостевой дом «Агавнатун» (Голубятня) с 5 комнатами, который представляет концепцию винно-гостевого дома. Здесь производят вина «Кинея», названные именем армянки.

Алексана поверили и его сторонники. Гостевой дом стал одним из бенефициаров программы «Развитие сельского туризма» Федерации «Акба» и Немецкого общества охраны природы NABU. На средства гранта Алексан отремонтировал и обустроил гостевой дом.

«Номера гостевого дома отличаются особой теплотой, ведь мы вложили сюда много любви и души. Каждая деталь и стены делались вручную, природа видна отовсюду. Сначала это был небольшой ресторан, где мы подавали только еду. Потом родилась идея создать что-то, на чем можно будет сосредоточиться. Так и появилась «Голубятня». С Федерацией «Акба» и с НАБУ мы уже сотрудничали. Когда мы приступили к строительству «Голубиного дома» после небольшого ресторана, то увидели объявление, что Федерация «Акба» и НАБУ предлагают программу развития сельского туризма. При их поддержке мы инвестировали в «Агавнатун», - рассказал Алексан Нерсисян.

У Алексана теперь - одно желание. Среда в Агавнаванке должна развиваться таким образом, чтобы родное село стало одним из важных туристических направлений Армении.

Федерация «Акба»является единственным крупным акционером Акба Банка, владеющим более 81 % акций банка. Благодаря своему участию в Акба Банке Федерация «Акба» способствует развитию сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса в сельской местности, развитию сообществ, оживлению и развитию бизнес-среды в сельской местности и общинах, а также росту благосостояния жителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах.

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