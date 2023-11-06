На турнире ФИДЕ «Grand Swiss» лучший результат показал Самвел Тер-Саакян

На острове Мэн в Великобритании завершился турнир ФИДЕ «Grand Swiss».

Как передает «Арменпресс», в последнем 11-м туре свои партии завершили вничью Самвел Тер-Саакян, Шант Саркисян, Мануэл Петросян, Габриэл Саркисян, Айк Мартиросян. Грант Мелкумян потерпел поражение. Из армянских шахматистов лучший результат зафиксировал Самвел Тер-Саакян, занявший 15-е место. Победителем турнира стал индиец Гуджрат Виджит, набравший 8,5 очков из 11 возможных.

В последнем туре женского турнира победу одержала Элина Даниелян, Мариам Мкртчян завершила игру вничью.