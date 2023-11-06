Папа Римский и президент Ирана провели телефонный разговор
10:44, 6 Ноябрь 2023
Папа Римский Франциск и президент Ирана Ибрахимом Раиси провели телефонный разговор, в течение которого обсуждался ближневосточный конфликт. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию на Vatican News.
Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
По данным адмонистрации президента Ирана, Раиси высоко оценил призыв Папы Римского к прекращению огня в Газе.
В последние дни Папа Франциск провел телефонные разговоры и с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом США Джо Байденом и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.
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