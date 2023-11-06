Папа Римский и президент Ирана провели телефонный разговор

Папа Римский Франциск и президент Ирана Ибрахимом Раиси провели телефонный разговор, в течение которого обсуждался ближневосточный конфликт. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию на Vatican News.

Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

По данным адмонистрации президента Ирана, Раиси высоко оценил призыв Папы Римского к прекращению огня в Газе.

В последние дни Папа Франциск провел телефонные разговоры и с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом США Джо Байденом и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.