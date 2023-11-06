Армения подала официальную заявку на проведение Международных спортивных и культурных игр Франкофонии 2027 года

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян с 4 по 5 ноября принимал участие в 44-й Министерскй конференции Франкофонии, проведенной в столице Камеруна Яунде. Он выступил выступил с речью, представив позицию Армении по различным вопросам повестки Международной организация Франкофонии. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД Армении.

Касаясь широкого сотрудничества между Арменией и МОФ, замминистра подтвердил приверженность Армении распространению и укреплению фундаментальных ценностей организации, а именно мира, демократии, верховенства закона и защиты прав человека. В качестве лучшего примера реализации упомянутых обязательств Ваге Геворгян сообщил участникам конференции, что Армения подала официальную заявку на проведение в 2027 году Международных спортивных и культурных игр Франкофонии в Армении.

Замминистра коснулся и широкомасштабного военного нападения, развязанного Азербайджаном против Нагорного Карабаха 19 сентября, и проведенной Азербайджаном политики этнической чистки. Он напомнил, что сегодня Армения прилагает значительные усилия для того, чтобы достойно принять более 100 000 беженцев, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, среди которых 30 000 детей, и позаботиться об их первоочередных потребностях. В этом контексте была подчеркнута необходимость международной защиты прав принудительных переселенцев из Нагорного Карабаха.