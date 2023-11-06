“Новая книга” - 4 2/23: Дереник Демирчян, Никос Христос, Акоп Никогосян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Дереник Демирчян: Храбрый Назар; Вестники прошлого; Их улыбка

Сборник произведений Дереника Демирчяна опубликован в серии «Моя библиотека». Писатель во всех своих произведениях стремился понять и показать причину несправедливости человеческой жизни. Все герои Демирчяна - психологические написанные персонажи, посредством которых он представляет человеческие отношения в хороших и плохих проявлениях, и выражает свои гуманистические принципы. Демирчян писал во всех литературных жанрах, но более известен прозаическими произведениями и драматургией. Издательство: “Эдит Принт”.

Переводная литература

Никос Хрисос: Новый день

Однажды декабрьской ночью в одном из темных уголков порта трое мужчин заживо сожгли странствующего предсказателя Себастьяна. Самый молодой из троих преступников, Поль, потрясенный жестокостью своего преступления, начинает искать сведения о жертве. Он надеется, что таким образом искупит свой грех, и верит, что, собрав по кусочкам биографию убитого, оживит и его. Пол находит главных спутников Себастьяна и просит их рассказать об их предводителе... У каждого из них есть своя история и свои тайны, есть и темные уголки, а характер Себастьяна становится все более мифическим. Перевод: Шушан Маруки; Издательство: “Newmag”.

Документальная литература

Акоп Никогосян: Лечение

Книга Акопа Никогосяна “Лечение” предлагает более 700 рецептов излечения более 180 заболеваний при помощи натуральных продуктов и трав.

Автор представил и альтернативные методы лечения, например, с использованием деревьев, камней, крови животных, соков, ванн. Книга предназначена для всех тех, кто хочет быть здоровым; Авторское издание.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.