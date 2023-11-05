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Израиль первым в истории сбил ракету в космосе. The Telegraph

Израиль первым в истории сбил ракету в космосе. The Telegraph

Сбитие Израилем баллистической ракеты хуситов, выпущенной из Йемена и летевшей в направлении города Эйлат 30 октября, по всей видимости, стало первым в истории боем в космосе.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на The Telegraph.

«На этой неделе Израиль использовал систему противоракетной обороны Arrow с целью сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — пишет издание.

По данным газеты, это также первый случай, когда совместно разработанная США и Израилем система ПРО Arrow была использована по своему главному назначению, а именно — для сбития баллистической ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости.


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