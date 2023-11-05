Израильская армия вошла в город Газa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в Газу (административный центр сектора Газа), завершив его окружение, сообщает The Hill со ссылкой на израильские источники.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на Interfax, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил журналистам, что после окружения города боевые корабли и авиация помогают пехоте и бронетехнике наносить удары по командным центрам, местам запуска ракет и другой инфраструктуре ХАМАС.

"Наши силы уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты одерживают верх", - сказал он.

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска действуют в центре города Газа и "ведут бои лицом к лицу".

"Наши силы сражаются в городской труднодоступной местности, что требует профессионализма и большого мужества", - сказал он.

Наступление на столицу сектора началось через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его войска находятся на окраинах города и готовы "наступать и побеждать". В соцсети Х премьер написал: "Ничто нас не остановит".

Вторжение Израиля в город Газа происходит менее чем через неделю после того, как Нетаньяху объявил о расширении наземных операций в анклаве, "знаменует собой то, что, как ожидается, станет началом жестокой фазы боевых действий", пишет The Hill.

Газета отмечает, что, если Израиль хочет полностью уничтожить ХАМАС, его солдатам "придется сражаться за каждый дом и проникать в обширную сеть заминированных туннелей под городом".

Израиль последовательно заявляет о необходимости искоренения палестинской радикальной группировки ХАМАС, которая 7 октября совершила нападение на юг Израиля, в результате погибло более 1,4 тыс. человек и более 200 были взяты в заложники.

В ходе израильской военной операции под интенсивными бомбардировками сектора Газа уже погибли около 9 тыс. палестинцев, но продолжительное наземное вторжение в сектор Газа приведет к еще большему числу жертв, отмечает The Hill.