В Армении ожидается погода без осадков, температура воздуха существенно не изменится

Днем 5, 6-10 ноября на территории Армении ожидается без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

"Ветер северо-западный, скорость 3-5 м/с, 7 ноября местами ожидается усиление ветра до скорости 13-16 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

По данным источника, во второй половине дня 5, 6-10 ноября в городе Ереван ожидается погода без осадков.