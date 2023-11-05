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ДТП в Тавушской области: погиб водитель автомобиля, скатившегося в овраг на 100 м  

ДТП в Тавушской области: погиб водитель автомобиля, скатившегося в овраг на 100 м  

4 ноября в 23:30 часов в центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступило сообщение о том, что в селе Каянаван произошло ДТП.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной  службы МВД РА.

Согласно источнику, автомобиль Lexus (водитель  А.Д.) выехал с дороги и скатился примерно на 100 метров в овраг.

Отмечается, что спасатели вытащили тело водителя из автомобиля, отключили питание автомобиля и закрыли кран газового баллона.


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